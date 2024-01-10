شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تقدم أغانى جديدة في فيلم "مقسوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت الشركة المنتجة لفيلم "مقسوم"، انضمام النجمة نانسي عجرم لفريق عمل الفيلم من خلال غنائها للأغاني الدعائية له، والتي سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 يناير 2024، والذى يضم عددا من الأغنيات.. الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وحاز البرومو الدعائي للفيلم على ردود فعل ايجابية ومشاهدات تجاوزت 5 ملايين مشاهدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

فيلم "مقسوم" بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

وظهر خلال التريلر الرسمي للفيلم العديد من ضيوف الشرف مثل السيناريست تامر حبيب والنجم محمد ممدوح والنجمة ثراء جبيل والمخرج الكبير هاني خليفة.