محمد عبدالوهاب شقيق شيرين يعلن عزمه مقاضاة “أخته المريضة”| تفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 09:52 مساءً - أعلن محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مقاضاة فتاة تزعم بأنها شقيقتهما الثالثة.

شقيق شيرين: بلاغ رسم ضد «أختنا الوهمية»

وكتب محمد عبد الوهاب، منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، قال فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل.. هو زي ما أنتوا شايفين كده.. ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية.. وبلاوي بتتحدف علينا.. وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم.. مستنقع قذارة”.

وأضاف محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب: “خلصنا من لوسي جابتلنا توتي وناس ولا تعرفنا تطلع تقول علينا كلام كله افترى، ما يعلم بيه إلا ربنا، ودلوقتي واحدة بتقول أنها أختنا من الأم وبكره واحدة تانية من الأب، وشوية ونلاقي أخواتنا في الرضاعة كمان، ما هي هيصة بقى ومش هنخلص”.

واختتم محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب، منشوره: “مش عارف أقول حسبي الله ونعم الوكيل على مين بالظبط، على الناس دي، ولا على اللي حطنا في الليلة دي غصب عننا”، مؤكدا: “سيتم تقديم بلاغ رسمي ضد المريضة دي.. نشوف إيه حكايتها.. ومين وراها”.

تعليق شقيق شرين على طلاقها

وفى وقت لاحق ،علق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على طلاقها من الفنان حسام حبيب، الذى أثار الجدل فى الساعات القليلة الماضية .

وقال محمد شقيق شيرين عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “والله ولا كنت عايز أعلق على الموضوع أساسًا ولا عايز أصلًا تبقى ليَّ علاقة بأي حاجة أنا بس المعلومة عندي من يومين ومن كتر التليفونات والرسايل من الصحفيين وأنا ما ليش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بموضوع حسام حبيب ولا عايز”.

وأضاف محمد عبد الوهاب : “الحقيقة بحبها أوي روحي وعمري وأختي الكبيرة وتاج راسي وخيرها عليَّ ولحم كتافي من خيرها وأمي التانية بعد أمي، وبإذن الله هترجع تاني تكسر الدنيا وتمتعنا بفنها وغناها وصوتها وإحساسها اللي مفيش زيه في الكوكب كله، وبتمنى لها كل خير من كل قلبي وتاخد بالها من ولادها سندها في الدنيا ونور عينيها، بس كله من وأنا بعيد في حياتي.. وحياة أمي بحبها أوي بس والله الطاقة اللي عندي يدوب على قد شوية الأمراض اللي جات لي والحمد لله على كدا، ما ليش علاقة بأي حاجة أتمني تسيبوني أرجع شخص عادي ملوش علاقة غير بنفسه وبس شكرًا”.

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الخليج 365

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