وفاة أحد أبطال فيلم X-Men عن عمر ناهز 42 عامًا

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كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 09:52 مساءً - توفي آدان كانتو– Adan Canto، المعروف بدوره في فيلمي “The Cleaning Lady و Designated Survivor، عن عمر 42 عامًا.
وفاة بطل X-MEN عن عمر 42 عامًا
كانتو توفي يوم الاثنين 8 يناير، بسبب سرطان الزائدة الدودية، بحسب ما قالت وكيلته جينيفر ألين، التي كشفت في بيان، جاء فيه “كانتو كان يتمتع بعمق روحي لم يعرفه سوى القليل من الناس حقًا، سوف يفتقده الكثير من الناس”.
من هو آدان كانتو؟
ولد كانتو في المكسيك ونشأ في تكساس، وكان ممثلاً وموسيقيًا، وكان يؤدي دور البطولة في مسلسل The Cleaning Lady الذي كان يصور موسمه الثالث على قناة فوكس وقت وفاته، وبينت ألين أن كانتو لم يبدأ بعد العمل في الموسم
أهم أعماله
وكان كانتو معروفًا أيضًا بأدواره في “Designated Survivor” و”Narcos” و”Blood and Oil”، بالإضافة إلى أعماله السينمائية “X-Men: Days of Future Past” و”Agent Game”.
في عام 2014، ظهر كانتو في فيلم Marvel الخارق “X-Men: Days of Future Past” بدور البقعة الشمسية المتحولة، التي يمكنها توجيه قوة الشمس.
كان كانتو مخرجًا ناشئًا، حيث لعب دور البطولة في فيلمه القصير الأول وأخرجه في عام 2014 بعنوان “قبل الغد”.
استمر كانتو في الظهور في إحدى حلقات مسلسل “Narcos” من Netflix، وفي الموسم الأول من مسلسل “Blood & Oil” على قناة ABC. اجتمع مجددًا مع Sutherland في “Designated Survivor”، وظهر في جميع مواسم العرض الثلاثة بين عامي 2016 و2020.
في عام 2021، لعب كانتو دور البطولة في أول ظهور إخراجي لنجمته “X-Men” هالي بيري “Bruised”، وظهر في فيلم الإثارة “Agent Game” لوكالة المخابرات المركزية في عام 2022 قبل أن يلعب دور البطولة في “The Cleaning Lady” في نفس العام.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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