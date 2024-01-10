ليال عبود بإطلالة ساحرة بجامبسوت أسود يظهر أنوثتها الملفتة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ليال عبود مجموعة صور لها التقطت من داخل منزلها تألقت فيها بجامبسوت أسود لمّأع تميّز من الأعلى بأن قماشه جاء بثلاث قطع متفرقة منحها إطلالة فاتنة وجريئة في آن وبحمالتي كتفين واعتمدت قفازات إلى حدود الكوعين من القماش نفسه بينما الكفان جاءا باللون الأسود.

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وصففت ليال شعرها الأسود الطويل معتمدة تسريحة ملساء وطبقت ماكياج عيون قوياً كما اعتاد عليه محبوها وانتعلت حذاء عالي الكعب أسود وبنعل مزدوج من الأمام مفتوحاً قليلاً عند أصابع القدم وقد ظهر طلاء أظافر قدميها الذي اختارت له اللون الأسود لتكتمل الإطلالة.

وأحيت الفنانة ليال عبود، أربع حفلات في ليلة رأس السنة بعدة أماكن للسهر في لبنان ونشرت ليال اليوم صوراً من إطلالتها الثانية من إحدى هذه الحفلات والتي تألقت وأرفقتها بتعليق :"الإطلالة الثانية في ليلة رأس السنة من بيروت".

وكانت قد كشفت الفنانة اللبنانية ليال عبود لموقع الفن أنها صورت فيديو كليب جديد مع الفنان السوري علي الديك لاغنية تحمل عنوان " ع الحب ستوب" كلمات أحمد قصيبي و توزيع روجيه ابي عقل و الحان علي الديك أما اخراج العمل فهو للمخرج اللبناني عادل سرحان من المتوقع طرحها قريباً.

