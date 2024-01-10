شقيقة هريثيك روشان ترقص احتفالاً بعيد ميلاده الخمسين وهكذا شكر محبيه على تهنئتهم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل اليوم نجم بوليوود الشهير والذي حاز لقب أكثر الرجال وسامة في العالم في عام 2016، بعد كل من توم كروز الذي حل في المركز الأول، ويليه روبرت باتينسون في المركز الثاني، متفوقًا على النجم جوني ديب الذي جاء في المركز الرابع، وعلى النجم براد بيت، وعلى النجم الهندي سلمان خان أيضًا.



ويبلغ روشان اليوم في 10 كانون الأول/يناير الخمسين من عمره فهو مولود في عام 1974 في مدينة مومباي لعائلة هندوسية، والده راكيش روشان يعمل في مجال إنتاج السينما، بينما تعمل والدته بينكي روشان كشريكة في نفس الشركة الإنتاجية.

وقد شارك نجم بوليوود في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شقيقته وهي ترقص مع مجموعة شبان احتفالاً بعيد ميلاده وأرفقه بتعليق جاء فيه :"المنشور الوحيد الذي أقوم به في عيد ميلادي. أو بالأحرى أعيد نشره هو لشخص أراد ذلك ولكن لم يدرك أنه يمتلك موهبة الرقص، إليكم أختي التي جعلتني أرى حقًا قوة حبها لي اليوم أحبك ديدي أنت نجمة".

أضاف :"ولكل من تمنى لي اليوم.. أن يأخذ وقتاً من الأيام المزدحمة ويبذل الجهد في كتابة أمنية لي.. شكراً على الوقت والجهد - خلف الكلمات.. هذا بالنسبة لي لا يقدر بثمن. أشعر بأنني لا أستحق ولكني مميز للغاية اليوم. شكرا مرة اخرى".

