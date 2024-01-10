بعد تصدرها التريند.. رامي صبري يتخذ قرارًا بشأن أغنية "بين الحيطان"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان رامي صبري، عن طرح أغنية "بين الحيطان" على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، وذلك بعد تصدرها التريند على يوتيوب.

وكتب رامي صبري عبر صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "بين الحيطان .. كليب . قريبا".

رامي صبري

وكانت تصدرت أغنية "بين الحيطان" تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميا، وذلك عقب طرحها وحققت حتى الآن ما يقرب من 600 ألف مشاهدة.

أغنية "بين الحيطان" من كلمات عمرو المصري ولحن وتوزيع عمرو الخضري.

وتقول كلمات الأغنية:

وبعدين يا سنيني انا البعد آذيني

فراقه طلع عيني اتهديت

بشوف بعده مآسي لا نسيت ولا هكون ناسي

موجود في قلبي وراسي حنيت

بين الحيطان شايفه وشايف زمان

ذكريات في المكان مابتتنسيش

بعده الحياه صعبه وضايع وتاه قلبي اللي راح معاه ومارجعليش

ده كان بيننا ليالي وايام سابهالي وعايش علي حالي وموجوع

ده لو يرجه ثانيه ارتاح واعيش الدنيا بعديه مفيش عيشه تانيه وممنوع

وكان طرح النجم رامي صبري رابع أغانى ألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، وتحمل الأغنية الرابعة اسم "حلفتك بالليالي".

أغنية “حلقتك بالليالي” من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتأتى الأغنية بعد إطلاق 3 أغاني عصر اليوم، وهى "النهايات أخلاق" و"بين الحيطان" و"بحكي عليكي".

وتقول كلمات أغنية حلفتك باليالى :

بتوحشني ولو اودام عيني وشايفك ولما تغيب بتاخد حتة مني معاك

فوحياتي ولو ليا غلاوة عندك

متبعدنيش بعيد عنك

مفيش نبعد ومش هنساك

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا.. خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

بكلم نفسي لو زعلك مطول يوم

وعيني بتصحى وبفكر مشوفش النوم

فتتخيل لو انت روحت مني أموت

مفيش من بعد صوتك صوت

دا قلبي نبضه مش هيقوم

حلفتك بالليالي

تضم الأغنية الأولى التي طرحها النجم رامي صبري “النهايات أخلاق” والتي تأتي بنفس اسم الألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر، ومن ألحان محمد شحاتة، وتوزيع مكس ماستر وسام عبدالمنعم، جيتار شريف فهمي، ووتريات تامر غنيم.

وجاءت الأغنية الثانية للفنان رامي صبري تحت اسم «بين الحيطان»، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، جيتار مصطفى نصر.

أما الأغنية الثالثة من الألبوم الجديد فهي «حلفتك بالليالي»، من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع مكس ماستر عمرو الخضري، تشيلو إيهاب سمير، وجيتار مصطفى نصر.