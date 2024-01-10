غازي الذيابي يسأل أصدقاءه أبو حشر ومخلد وغازي المطيري: ما دخلكم من السوشيال ميديا ؟

نشر صانع المحتوى الشهير غازي الذيابي مقطع فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق سناب شات يجمعه مع أصدقاءه مشاهير الجروب أبو حشر ومخلد وغازي المطيري. وفي الفيديو الذي حصد تفاعل واسع سأل الذيابي أصدقائه عن قيمة دخلهم الشهري من السوشيال.

من جانبه أكد أبو حشر أنه لا يمكن الإعتماد على دخل السوشيال ميديا ووقف جميع مصادر دخله الأخرى ولكنه أوضح أنه يجني من السوشيال دخل يصل إلى 400 ألف”. فيما أكد ابو تميم أن دخله من السوشيال ميديا مهم بالنسبة له ويعتبره دخلا أساسيا وعن الدخل الشهري قال: “اللهم لك الحمد من 350 ألف ريال ل 450 ألف ريال”. أما مخلد فأكد أنه ترك وظيفته وتفرغ لسناب شات لأنه يجني عليه ما يصل ل 800 ألف ريال شهريا.