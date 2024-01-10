نانسي عجرم تغني أغنية فيلم "مقسوم" لـ ليلى علوي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الجهة المنتجة لفيلم"مقسوم" عن غناء المطربة اللبنانية نانسي عجرم، للأغنية الدعائية لفيلم "مقسوم" المقرر طرحه بالسينمات يوم 18 يناير 2024.

ويضم الفيلم عددا من الأغاني منها "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

ومن المقرر طرح فيلم "مقسوم" بدور العرض خلال موسم أفلام إجازة منتصف العام الدراسي بداية من 18 يناير، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء، وكانت كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولة "مقسوم" ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.