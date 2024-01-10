بعد حالة الجدل.. مجدي الهواري يوجه رسالة لزوجته دنيا عبد المعبود

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه المخرج مجدي الهواري، رسالة لزوجته مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، بعد نشرها صورا تجمعهما بالعمرة، أثارت من خلالها حالة من الجدل بسبب عدم التزامها بمناسك العمرة.

ونشرت دنيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله".

وعلق الهواري، على الصور التي نشرتها، قائلا: "ربنا يتقبل منك ومنا يا رب العالمين آمين".

وانتقد الجمهور مصممة الأزياء بعد نشر صورًا لها، أثناء أدائها العمرة دون الالتزام بالمناسك.

وظهرت دنيا في بعض الصور مرتدية ملابس الإحرام بأظافر صناعية وبها "مانيكير"، "طلاء الأظافر" كما علق البعض على "وشم" يدها، مما جعل الجمهور ينتقدها انتقادًا شديدًا.

وجاءت تعليقات الجمهور على صور دنيا عبد المعبود كالتالي: "مش فاهم كيف عمرة ومانيكير، ههههه، وبالنسبة للي في أظافرك دا إيه، إزاي إيه دا، طب بالنسبة للظافر الجيل ظروفها ايه في الحج والصلاة، الأظافر والوشم، هي حاطة مانيكير ورسمة، الوشم لازم يتشال".

جدير بالذكر أن مجدي الهواري احتفل بزواجه من دنيا عبدالمعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك في أكتوبر هذا العام 2023.