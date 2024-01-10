أفضل الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Golden Globes

الرياص - اسماء السيد - تعود جوائز غولدن غلوب في حفلها الحادي والثمانين بملكية جديدة، وشبكة بث جديدة، وفئتين جديدتين - الأداء الكوميدي التلفزيوني والإنجازات السينمائية وشباك التذاكر - وعضوية تصويت موسعة. على الرغم من أن حفل توزيع الجوائز قد شهد تغييرات كبيرة، إلا أن الشيء الوحيد الذي سيبقى كما هو هو البريق العالي الذي يجلبه المشاهير إلى السجادة الحمراء.

ومع ذلك، فإن عرض الفساتين هذا المساء سيذكر في كتب تاريخ الخياطة، حيث يتصدر "Barbie" و "Succession" المجموعة التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات في السينما والتلفزيون، على التوالي.

فكان من المتوقع رؤية مجموعة من الأزياء المذهلة من أمثال مارجوت روبي ونجوم المسلسل الشهير، وجميعهم ساعدوا في ترسيخ "باربيكور" و"الفخامة الهادئة" باعتبارها اتجاهات الموضة الأكثر شعبية لهذا العام.

نستعرض معكم ادناه الإطلالات الأكثر إثارة من السجادة الحمراء لـ Golden Globes لعام 2024.

مارجوت روبي ترتدي فستاناً من جورجيو أرماني بريفيه

تايلور سويفت في فستان من غوتشي

كوينتا برونسون ترتدي فستاناً من بالمان

ناتالي بورتمان بإطلالة من توقيع ديور هوت كوتور

جنيفر لوبيز في فستان نيكول + فيليسيا كوتور



إيما ستون بفستان من لويس فويتون

ميريل ستريب في طقم من فالنتينو

إطلالة بري لارسون بتوقيع برادا

سيلينا غوميز ترتدي فستاناً من Armani Privé