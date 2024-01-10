بالفيديو – شاهيناز تفضح إعلامية شهيرة رفضت استضافتها.. وتؤكد: لغت حلقتي عشان معنديش فضيحة

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 يناير 2024 11:23 مساءً - كشفت الفنانة شاهيناز عن موقف غريب تعرضت له مع إحدى المذيعات التي رفضت استضافتها لأنها ليس لديها “فضيحة” تتحدث عنها.

شاهيناز في أحدث لقاء في “قعدة ستات”

وحكت شاهيناز خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” من تقديم مروة صبري عبر قناة “اليوم” ما حدث معها قائلة: “مقدمة برامج محترمة فريق إعدادها تواصل معايا وكلموني إني أكون ضيفة معاها ووافقت وظبط مواعيدي على هذا الأساس، لقيتهم بيكلموني قبل الحلقة بيومين بيكنسلوا الحلقة قولت لهم مفيش مشكلة لكن أعرف السبب، اتهربوا شوية لكن حد في بينا علاقة مهنية لطيفة كلمني قالي من غير ما تزعلي هي قالت لنا أصل هجيب شاهيناز أتكلم معاها في إيه هي ملهاش فضيحة ولا جواز وطلاق”.

وتابعت: “أقسم بالله دا اللي حصل، لغت الحلقة عشان مفيش فضيحة أنا مشتمتش حد مثلا ولا اتجوزت في السر ورجعت”.

وأكملت: ” أنا كنت تريند قبل ما التريند يبقى موجود، أنا غنيت أغنية من قبل ما المسابقة تخلص الناس كانت بتغنيها مش في مصر بس في الوطن العربي، مش هشتري نجاحي بفلوس وأنا نجحت بصوتي وموهبتي وبأغنية حلوة عملتها”.

وكانت “شاهيناز” كشفت عن تعرضها لحادث سير مروع بشهر يوليو 2023 ونشرت صورا لسيارتها المهشمة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“، وعلقت قائلة: “قدر الله وما شاء فعل الحمد لله”.

اعتزال شاهيناز والحجاب

تعد المطربة شاهيناز إحدى المطربات المعروفات للجمهور المصري بسبب صعودها للنجاح عبر برنامج “ستار ميكر” قبل سنوات ونجاحها في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة.

بعد كم من النجاحات والأغاني التي تركت بصمة مع الجمهور، أعلنت شاهيناز في فبراير 2008 عن ارتدائها الحجاب وتفرغها لرعاية إبنها.

واستمرت شاهيناز لمدة تسع سنوات كاملة بعيدة عن الغناء إلى أن قررت في 2016 عودتها للساحة الفنية مرة أخرى والغناء وهي محجبة ثم ققرت خلع الحجاب بشكل نهائي وعادت لعملها الفني مرة أخرى في 2017.

آخر أعمال شاهيناز

على جانب آخر، كانت شاهيناز طرحت أغنية بعنوان “مصرية” من كلمات أحمد شوقي، ألحان وتوزيع آدم حسين.

كما طرحت المطربة شاهيناز، مؤخرًا أغنيتين جديدتين بعنوان ولا أول مرة وادفع اللي عليك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع الـ يوتيوب.

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