أحمد داش يكشف أمنيته وما علاقة محمود عبد العزيز؟

ميرنا وليد - بيروت - قال الممثل المصري أحمد داش، إنه يتمنى أن يعمل مع المخرج المصري داوود عبد السيد، في فيلم مثل فيلم "الكيت كات"، الذي أخرجه عبد السيد، وقام ببطولته الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز.
وأضاف داش: "التمثيل مكنش حلمي، وكنت لاعب كورة في مركز 10، وبدايتي في التمثيل كانت من بوابة الإعلانات، كان وقتها شعري كيرلي وكنت حليوة".
وتابع: "بدأت في مسلسل إمبراطورية مين، وأحببت التمثيل لأنه يساعد الإنسان على التعبير".
كلام أحمد داش جاء في مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، على قناة ON.
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