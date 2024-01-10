ميرنا وليد - بيروت - لفتت الملكة رانيا العبد الله، زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، الأنظار بزيارتها الأخيرة إلى وادي موسى لدعم النساء والشباب العاملين بالمنطقة.

وظهرت الملكة رانيا بإطلالة متميزة وراقية، إذ اختارت فستان ميدي من القطن المطرز باللون الأسود، مزيناً بالورود الملونة بالأبيض والبيج.

الفستان من تصميم شاينا باستايل البوهو، ويبلغ سعره 465 دولاراً أميركياً.

واللافت للأنظار أيضاً هو التعديلات التي أضافتها الملكة رانيا على الفستان، لتظهر بشكل أنيق ومحتشم كالعادة، إذ أغلقت الفتحة الجانبية الموجودة في الموديل الأصلي للفستان.

وأضافت الملكة على إطلالتها حزاماً أبيض رفيعاً من الوسط، كما اختارت حذاءً بكعب عالٍ باللون الكحلي، واعتمدت مكياجاً ناعماً وبسيطاً أبرز ملامح وجهها الجميلة.

ورفعت الملكة شعرها البني الطويل، مع غرة خفيفة على جانبي وجهها، كما ارتدت مجوهرات عبارة عن خاتم وقرطين ذهبيين، مضافاً إليها القليل من الألماس.



كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لـ الملكة رانيا بفستان بوهو ميدي معدل.. وأناقتها حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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