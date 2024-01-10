هذا الطفل الصغير أصبح من أهم الفنانين في لبنان والعالم العربي ومن الأكثر وسامة.. خمنوا من هو؟

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد الإنترنت صورة نادرة للفنان اللبناني نادر الأتات، وهو في عمر الطفولة.

وظهر نادر الأتات الطفل في الصورة بملامح جميلة وبريئة، وبدا بمشهد عفوي، ويضع إصبعه في فمه.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، وأثنوا على لطافة نادر في طفولته، كما أشاروا إلى أن ملامحه لم تتغير كثيراً، إذ بان الشبه بين ملامحه في صورته من الطفولة، وإطلالته الحالية.

يشار إلى أن نادر الأتات يتمتع بإطلالة مميزة ولافتة وأنيقة، ولديه الكثير من المعجبات والمعجبين.

وكان نادر شارك متابعيه هذه الصورة بمناسبة عيد الأم، وأرفقها بتعليق: "محتار.. حاطِط اصبعي بتمي.. يِمكن عارف رَح إِكبر ويِكبر معي همّي.. بَس يا هَمْ! إِنتَ اللي لازم تِعتل هَم.. طول ما بوجك في دُعا إمي.. كل سنة وإمهات العالم كلو بألف خير".



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