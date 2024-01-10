ميرنا وليد - بيروت - تخضع نجمة مواقع التواصل الإيطالية كيارا فيراني للتحقيق، وذلك بتهمة الغش في عملية بيع خيرية لـ"باندورو"، التي هي كعكة عيد الميلاد التقليدية في إيطاليا، إلا أن متحدثة بإسم محامي فيراني نفت هذا الإتهام.
منتجات الباندورو تم طرحها للبيع في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022، وأكدت فيراني في ذلك الوقت، أنه سيتم التبرع بجزء من العائدات لأطفال يعانون من سرطان العظام في مستشفى ريجينا مارغريتا في تورينو، إلا أنه تبيّن لهيئة مراقبة المنافسة الإيطالية مؤخراً، أنه تم تضليل المشترين، إذ إن مبيعات هذه المنتجات قدر درت ما يزيد عن مليون يورو للشركات التي تملكها فيراني، وهو مبلغ أكبر بكثير من الذي وعدت النجمة بتحويله إلى الأعمال الخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر كيارا فيراني متهمة بسرقة الأموال من الأطفال المصابين بالسرطان وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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