أكثر من 10 سنوات!!.. فارق العمر «مجرد رقم» بين «ليلى وهشام» تعرّف عليه بعد خطبتهما

كتب امير فتحي في الخميس 11 يناير 2024 12:48 صباحاً - كشف الفنان هشام جمال عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة.

فارق العمر بين هشام ماجد وليلى زاهر

مما دفع عدد كبير من جمهورهم علي معرفة فارق العمر بينهم و تبلغ ليلى زاهر من العمر 20 عامًا، فيما يكبرها هشام جمال بأكثر من عشر سنوات ويبلغ من العمر 31 عامًا.

خطبة ليلى زاهر وهشام جمال

أعلن الفنان هشام جمال خطوبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق إنستجرام.

ونشر المنتج هشام جمال صورة تجمعه بليلى أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بإنستجرام وعلق عليها: «الحمدلله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا».

وأضاف هشام جمال: «نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير». فيما نشر أهل العروس صور للاحتفال العائلي عبر حساباتهم الرسمية.

ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: “مبروك”، والسيناريست إنجي علاء: “ألف مبروك ربنا يسعدكم”، خالد عليش: “مبروك”، وشقيقة “ليلى” ملك أحمد زاهر قائلة: “مبروك حبايب قلبي”.

يذكر أن انتشرت الكثير من الشائعات حول ارتباط ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد تعاونهما في مسلسل في بيتنا روبوت، لكنهما تجاهلا الأمر ولم يعلقا على الأمر.

مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت 2 عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك مع الفنانة ليلي أحمد زاهر البطولة عدد من النجوم وهم شيماء سيف،والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، هشام جمال، عمرو وهبة سليمان عيد وطه الدسوقي ودنيا سامي وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أسامه عرابي ومن تأليف عمرو وهبة وفكرة محمد المحمدي .

تدور أحداث المسلسل حول في إطار خيالي كوميدي، يستكمل الجزء الثاني قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة ليلي زاهر مسلسل تلت التلاتة الذي عرض داخل السباق الرمضاني.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم غادة عبد الرزاق ،أحمد مجدى، مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح والمسلسل من نوعيه المسلسلات ١٥ حلقة.

الخليج 365

الخليج 365

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