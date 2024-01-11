غادة عادل عن"لانش بوكس": "يميل الى الفانتازيا ويعرض حياة 3 ستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة غادة عادل، عن مسلسلها الدرامي الجديد "لانش بوكس" الذي بدأت تصويره خلال الأيام الماضية.

وقالت غادة، ببرنامج "عرب وود": "مسلسل لايت كوميدي ويميل الى الفانتازيا وهو عن 3 ستات واحدة ربة بيت والتانية بتعمل في السوبر ماركت والتالتة في مستشفى وصحاب.. أختها الصغيرة وصحبتها بيتعرضوا لحاجات في الدنيا بتوصلهم لمغامرات غريبة وعجيبة في إطار كوميدي".

مسلسل "لانش بوكس" بطولة غادة عادل، جميلة عوض، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مطرب الراب شاهين، وإخراج هشام الرشيدي.