مي عمر بـ"فستان قصير" وياسمين صبري أنيقة.. 10 لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا بأس أن تكون غامضا بعض الشيء.. فحتى القمر له جانبه المظلم".

داليا شوقي

ظهرت الفنانة الشابة داليا شوقي، بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحة وخفيفة".

مي عمر

الفنانة مي عمر، ظهرت مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ابنة هيفاء وهبي

شاركت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها أحدث ظهور لها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

مادلين مطر

ظهرت الفنانة مادلين مطر، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير يا أرواح جميلة.. إرسال المشاعر الإيجابية في طريقك".

ليال عبود

نشرت الفنانة ليال عبود، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السعادة هي عمل داخلي".

سهر الصايغ

ظهرت الفنانة سهر الصايغ، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم مصطفى

الفنانة ريم مصطفى، ظهرت بـ"ميني جيب"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

قمر اللبنانية

ظهرت الفنانة قمر اللبنانية، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا نفسي.. وهذه هي قوتي".