صورة ارتباط ليلى زاهر وهشام جمال تتخطى مليون إعجاب في أقل من ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حققت صورة ارتباط الفنانة ليلي أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال منذ نشرها على الصفحة الخاصة بهما على "إنستجرام" أكثر من مليون إعجاب في أقل من 24 ساعة.

ولاقى خبر ارتباطهما العديد من ردود الأفعال الإيجابية من محبينهم على السوشيال ميديا، والذين احتفلوا معهم بالخبر، فمنهم من أكد توقعه ذلك بعد عرض مسلسلهما "في بيتنا روبوت" وظهورهما كزوجين، وآخرين تفاجئوا بالخبر وعدم تصديقهم له حتى الآن.



كما احتفل الفنان أحمد زاهر بابنته "ليلى" ونشر صور جديدة من كواليس الحفل وبارك لهما قائلا: " الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني و حبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

يذكر أن، ليلى أحمد زاهر وهشام جمال احتفلا بخطوبتهما في حفل عائلي، على أن تقام مراسم الزواج خلال الفترة المقبلة.