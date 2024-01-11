شكرا لقرائتكم خبر عن صورة خطوبة ليلى زاهر وهشام جمال تحصد مليون لايك بعد 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت صوره خطوبة الفنان هشام جمال والفنانه ليلي زاهر منذ نشرها أمس على الصفحة الخاصة بهما على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أكثر من مليون لايك، حيث تعد تلك هي أول صورة لفنان عربي تتخطى المليون إعجاب في أقل من 24 ساعة، حيث لاقى خبر الارتباط العديد من ردود الفعل الإيجابية من محبينهم الذين احتفلوا معهما بالخبر.



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وتفاجأ محبو الفنانة ليلى أحمد زاهر بخطوبتها على الفنان والمنتج هشام جمال، بعدما اجتمع المشاهدون حول قصة حبهما وزواجهما فى إطار درامى كوميدى من خلال مسلسل "فى بيتنا روبوت"، وهو ما جعل وجود علاقة رسمية بينهما يبدو أمرا مألوفا للجمهور، ويبدو أن علاقة الصداقة والعمل جعلتهما قريبين من بعضهما حتى نشأت قصة الحب التى أعلنت رسميا أمس.

وشارك الثنائى فى مسلسل فى بيتنا روبوت ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.