وائل جسار: "شرف كبير لي المشاركة في حفل ألحان صلاح الشرنوبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان وائل جسار، على مشاركته في حفل ألحان صلاح الشرنوبي المقرر إقامته يوم 18 يناير الجاري بالمملكة العربية السعودية.

ونشر جسار، بوستر الحفل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شرف كبير لي المشاركة في حفل ألحان صلاح الشرنوبي.. شكرا المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للترفيه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، كشف عن إقامة حفل موسيقي بعنوان "صلاح الشرنوبي" تكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل صلاح الشرنوبي، ويحييه نخبة من نجوم الغناء العربي وهم الفنانة أصالة، الفنان راغب علامة، الفنان وائل جسار، الفنانة نانسي عجرم، والفنانة أسماء لمنور.

ويواصل "تركي" الترويج لفعاليات "موسم الرياض" التي تضم العديد من الحفلات الغنائية والعروض المسرحية، حيث أعلن عن عرض مسرحي جديد بعنوان "عملوها ازاي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وستقام في الفترة من 12- 16 يناير الجاري.

وكشف "تركي" مؤخرًا عن العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضية ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي يشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.