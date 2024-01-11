تعرف على مواعيد عرض الجزء الثاني لمسلسل"وبينا ميعاد" على "DMC"

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض قناة "دي إم سي" الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري.

وحددت القناة، عرض المسلسل من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر عرض "وبينا ميعاد 2" عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

الجزء الأول من مسلسل "وبينا ميعاد" دارت أحداثه حول عائلة "حسن" وعائلة "نادية" ويملك كل منهما عددا من الأبناء، ثم تبدأ الأحداث بعد قرار زواجهما، ونرى كيف يتعامل الأبناء مع ذلك القرار.

المسلسل بطولة صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بالإضافة إلى يوسف الكدواني، أميرة أديب وهاجر الشرنوبي.