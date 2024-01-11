شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميتان إسعاد يونس ومنى الشاذلى فى الحلقة 3 من مسلسل حالة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اسم الإعلاميتان إسعاد يونس ومنى الشاذلى خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حالة خاصة، حيث تتحدث أمانى النجار فى مكتبها للمحاماة مع ورد "شهد الشعراوى" التى ظهرت مع زوجها فى الفيديو وتقابلها، وتقول لها: "أقدر أعيشك فى السجن طول حياتك بس أنا سألت عليكى ولقيتك على قد الحال وعاوزه تاكلى عيش هتسافرى دبى عقد عمل مغنية فى فندق لـ6 سنوات، الصعبانيات تروحى تحكيها لمنى الشاذلى مش فى مكتب محاماة أمانى النجار".

والمشهد الثانى يأتي ياسر "أحمد طارق" زوج أمانى إلى المطعم ويقابلهم ويتحدث معهم ويطلبوا من نديم "طه دسوقى" الغناء و ياسر يعزف ليقول لهم إنه سوف يغنى أغنية كانت والدته الراحلة تحبها وهى أغنية لما البحر كان أزرق لفرقة المصريين للموسيقار هانى شنودة، ويحكى لهما قصة الفرقة منذ بدايته وعندما حل الموسيقار هانى شنودة ضيفا فى برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس وكلامه معها وقولها له وشك حلو يا هانى كل بنت تشتغل معاك فى فرقة المصريين تتزوج لينبهروا من كمية المعلومات التى يعلمها.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم أربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.