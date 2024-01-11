ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي، أن أغانيها حققت قرابة 3. 5 مليار مشاهدة على يوتيوب.

وأعادت نانسي نشر منشور كانت قد شاركته صفحة تعنى بأخبارها الفنية.

وكشف المنشور أن أغاني نانسي حققت قرابة 3.5 مليار مشاهدة على يوتيوب، وأن قناتها على يوتيوب هي الأكثر إشتراكاً، والأكثر مشاهدة، بين قنوات الفنانات اللبنانيات والعربيات على يوتيوب.

وأشار المنشور إلى أن من بين أغاني نانسي الأكثر استماعاً: "آه ونص" و"يا طبطب" و"إنت إيه" و"في حاجات" و"بدنا نولع الجو".

وعلى صعيد آخر، كانت نانسي عجرم قد شاركت متابعيها صوراً عائلية، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتهما الثلاث، خلال تواجدهم في دبي، وعلقت نانسي على الصور قائلة: "لأن لا شيء يهزم الأوقات العائلية، أفعل كل شيء من أجلكم".



كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحقق أرقاماً قياسية بأغانيها وتتفوق على النجمات اللبنانيات والعربيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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