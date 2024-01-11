هذا ما كشفه تيموثي شالاميت عن الخلاف بين كايلي جينر وسيلينا غوميز

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل الأميركي تيموثي شالاميت على الشائعات المنتشرة حول رفضه لالتقاط صورة مع الفنانة العالمية سيلينا غوميز بناءً على طلب حبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر.

والتقت إحدى مصوري موقع "TMZ "، تيموثي في شوارع لوس أنجلوس، ولاحقته لتسأله عن حقيقة الخلاف بين كايلي جينر وسيلينا، ورد على أسألة المصورة بالرغم من أنه حاول التهرب بقدر الإمكان.

وسألته المصورة عما إذا كانت علاقته بسيلينا جيدة أم لا، فأجاب "نعم بالطبع".

وعندما سألت "هل يوجد خلاف بين سيلينا وكايلي؟"، رد: "لا".

يذكر أنه كان قد انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه سيلينا غوميز وهي تخبر زميلتها تايلور سويفت شيئاً، ما دفع بعض قارئي الشفاه للتوصل إلى أن الحديث كان نميمة حول رفض كايلي جينر اقتراب سيلينا من تيموثي.

وبحسب قارئ الشفاه جيريمي فريمان، قالت سيلينا لتايلور: "لم يوافق على التقاط صورة معي، قال لا:، لترد كيلي: "تيموثي؟؟"،واضافت: "حاولت ولم أستطع فقد يسبب هذا إزعاج لهما".

ونفى مصدر مقرب من سيلينا لجلة "People "، أن تكون المغنية والممثلة قد حاولت التقرب من كايلي جينر وتيموثي شالاميت أو أنها حتى رأتهما في الحفل.

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