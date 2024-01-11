شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى دبى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائيا، يوم السبت المقبل، فى دبى، يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديثة منها "قرب حبيبى، نور عينى، بعيش، كل مرة، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، تليفونى رن، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان، كفاية بعاد، وسى السيد وغيرها من أغانيه.

وكان تامر حسني طرح أمس فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش"، وظهرت معه خلاله الفنانة ثراء جبيل، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر على فتح الله.

يذكرأن تصدر النجم تامر حسني القائمة السنوية لأكثر الفنانين المصريين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بـ3 مليارات و500 مليون مشاهدة، وضمت القائمة كلا من "أحمد سعد، محمد حماقي، شيرين، حمزة نمرة، حمادة هلال، تامر عاشور، محمود العسيلي، رامي صبري، روبي".

وكان النجم تامر حسني قد طرح فى عام 2023 مجموعة مختلفة من الأغنيات، منها: المقسوم، والدراما، والكلاسيك، واستطاع بها تحقيق الرقم القياسي في عدد مرات المشاهدة، وعلى رأس هذه القائمة، أغنية هرمون السعادة، التي قدمها في فيلمه الشهير "تاج".