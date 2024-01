شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Saltburn يكشف عن مرض خطير أصابه فى 2021.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب بارى كيوجان أنه أصيب بعدوى نادرة ومهددة للحياة فى عام 2021، تسمى التهاب اللفافة الناخر، فى مقابلة حديثة مع GQ، روى نجم Saltburn المحنة التى حدثت قبل بدء إنتاج فيلمه الحائز على جائزة BAFTA وهو The Banshees Of Inisherin.

يبلغ كيوجان من العمر 31 عامًا، وكانت حالة واحدة من كل خمس حالات من المرض قاتلة، وكان البتر خيارًا محتملاً، وبحسب ما ورد قال للأطباء: "لكننى لن أموت، أليس كذلك؟" فأجابوا: "حسنًا، لا نعرف".



باري كيوجان

عادة ما يحدث التهاب اللفافة الناخر بسبب جرح ملتهب، ويُعرف غالبًا باسم "مرض آكل اللحم" لأنه يؤدى إلى موت أجزاء من أنسجة الجسم، وهو مرض خطير ويتطلب عناية طبية فورية.

قام الكاتب ومخرج The Banshees Of Inisherin، مارتن ماكدونا، بزيارته في المستشفى قبل بدء تصوير الفيلم، شارك ماكدونا: "لم يكن أمامنا سوى أربعة أيام تقريبًا لبدء التصوير، وكانت ذراعه منتفخة، لكنه كان يقول: سأكون بخير، سأراك يوم الثلاثاء، وذهبت إلى المستشفى وأنا أفكر: هل سيموت؟ ناهيك عن أنه سيخرج الفيلم، لكنني خرجت من هناك مفعمًا بالحيوية وأتطلع إلى وجوده في موقع التصوير".

يتذكر كيوجان وجوده في المستشفى حيث كان جهاز مراقبة القلب يصدر صوتًا، فقال له ماكدونا: "فقط تذكر هذا عندما يتم ترشيحك لجائزة الأوسكار".

لقد حصل بالفعل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن أدائه، حيث عمل جنبًا إلى جنب مع زملائه المرشحين، كولين فاريل وبريندان جليسون.

على الرغم من أنه لم يفز بالجائزة، وخسر أمام Ke Huy Quan من فيلم Everything Everywhere All At One، إلا أن الفيلم كان ناجحًا بالتأكيد، وكما كشفت المقابلة، أصبح لدى كيوجان الآن بعض الأنسجة الندبية المثيرة للإعجاب التى تلف ذراعه.