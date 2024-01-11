بالصور- ممثلة عالمية ترتدي فستان نجوى كرم الفخم

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة الأميركية جانيل جيمس على السجادة الحمراء في الحفل الـ81 لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2024، بفستان فخم كانت قد ارتدته قبلها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفلها في دار الأوبرا بدبي.

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يحمل هذا الفستان توقيع مصمم الأزياء "kjmoody"، ويتميز بفخامته، إذ إنه مصنوع من المخمل الأسود، بصيحة الكتف الواحدة، ويتميز بشق عالٍ يصل إلى أعلى الفخذ، كما أنه مزود بكاب فضفاض بكمين طويلين من الساتان باللون الأصفر الليموني.

وكانت نجوى كرم خطفت الأنظار في حفلها في دبي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، وارتدت الفستان، مع بعض التعديلات في التصميم، إذ جاء من دون أكمام، كما ألغت الفتحة الجانبية عند الرجل، وجعلت الفستان ضيقاً بالكامل ليبرز رشاقتها.

أما من ناحية تنسيق الإطلالة الكاملة مع الفستان، فتزينت نجوى بقلادة ماسية ضخمة وأقراط ناعمة، بينما اكتفت جانيل جيمس بوضع خاتم ضخم وأقراط ناعمة.

واختارت نجوى وجانيل ترك شعرهما منسدلاً على طبيعته، ووضعتا مكياجاً ناعماً متناغماً مع لون البشرة، أبرز ملامح وجهيهما الجميلة والناعمة.



