- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة الأميركية جانيل جيمس على السجادة الحمراء في الحفل الـ81 لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" لعام 2024، بفستان فخم كانت قد ارتدته قبلها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفلها في دار الأوبرا بدبي.
يحمل هذا الفستان توقيع مصمم الأزياء "kjmoody"، ويتميز بفخامته، إذ إنه مصنوع من المخمل الأسود، بصيحة الكتف الواحدة، ويتميز بشق عالٍ يصل إلى أعلى الفخذ، كما أنه مزود بكاب فضفاض بكمين طويلين من الساتان باللون الأصفر الليموني.
وكانت نجوى كرم خطفت الأنظار في حفلها في دبي بإطلالتها الجذابة والأنيقة، وارتدت الفستان، مع بعض التعديلات في التصميم، إذ جاء من دون أكمام، كما ألغت الفتحة الجانبية عند الرجل، وجعلت الفستان ضيقاً بالكامل ليبرز رشاقتها.
أما من ناحية تنسيق الإطلالة الكاملة مع الفستان، فتزينت نجوى بقلادة ماسية ضخمة وأقراط ناعمة، بينما اكتفت جانيل جيمس بوضع خاتم ضخم وأقراط ناعمة.
واختارت نجوى وجانيل ترك شعرهما منسدلاً على طبيعته، ووضعتا مكياجاً ناعماً متناغماً مع لون البشرة، أبرز ملامح وجهيهما الجميلة والناعمة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ممثلة عالمية ترتدي فستان نجوى كرم الفخم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.