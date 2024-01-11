ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة لملكة جمال لبنان لعام 2018، مايا رعيدي برفقة والدتها،

مشيدين بجمال السيدة وإبنتها، وبالشيه الكبير بينهما.

كما لفتت والدة مايا الروسية الأنظار إليها، وإعتبر الجمهور أنها تشبه ملكة جمال لبنان والكون، جورجينا رزق الشهيرة، مؤكدين أن حتى ملامح مايا فيها شبه منها.

وكانت مايا قد نشرت هذه الصورة سابقاً عبر حسابها الخاص، وعلقت: "كل شي بعرفو وبآمن فيه تعلمتو منك. مهما كبرت رح ابقى بنتك الصغيرة ورح ضل بحاجة إلك. بشكرك على كل شي... لأنك علمتيني ابتسم بوجه خصومي وآمن بحالي مهما حكيوا وبتمنى إنو بيوم من الأيام أوصل لنص قوتك وذكائك وجمالك. بحبك."



كانت هذه تفاصيل خبر صورة والدة مايا رعيدي تنال اهتمام الجمهور.. والسبب الشبه بينها وبين جورجينا رزق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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