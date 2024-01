بالصورة- العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

ميرنا وليد - بيروت - نشرت العائلة المالكية البريطانية، عبر حسابها الرسمي، صورة جديدة للأميرة كيت ميدلتون بمناسبة عيد ميلادها الـ42، وتعود الصورة إلى لحظات خلف الكواليس أثناء حفل تتويج تشارلز ملكًا، العام الماضي.



وظهرت كيت في الصورة مرتدية عباءة النظام الفيكتوري الملكي بلون أزرق داكن، وتتزين العباءة بسبائك قرمزية وفضية، كما وضعت كيت على رأسها غطاءً مطرزاً بخيوط من الكريستال والفضة.

وبدت كيت في الصورة مبتسمة تجاه والد زوجها الذي تم تتويجه حديثًا، الملك تشارلز.

هذه الصورة التقطت داخل قصر باكنغهام بعد التتويج، إذ أظهرت الصورة أيضاً دوق ودوقة إدنبره، وهما يحتفلان مع الملك بعد الحفل التاريخي.

يذكر أن قصر كنسينغتون في لندن، كان قد نشر الشهر الماضي، صورة لكيت من طفولتها، واستخدمت هذه الصورة للاحتفال بمبادرة "Shaping Us" قبل حفل "Kate’s Together At Christmas carol" في كنيسة وستمنستر.

يشار إلى أن حملة كيت ميدلتون "Shaping Us" تسلط الضوء على أهمية السنوات التكوينية في حياة الطفل وتعزيزها.