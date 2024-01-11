نانسي عجرم تتصدر الترند برقصها في مطار العلا بالسعودية خلال إستقبالها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترند خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر فيديو لها، وهي ترقص في مطار العلا بالمملكة العربية السعودية، خلال مراسم استقبالها.



وبدت فرحة نانسي كبيرة جداً بوصولها الى هذه المنطقة، اذ ستحيي أول حفلة لها فيها، بعدما أحيت سلسلة حفلات ناجحة في موسم الرياض في الفترات الماضية، آخرها كان في حفل ليلة نجمات العرب، مع زميلاتها أحلام، أنغام، أصالة، إليسا، أسماء لمنور ..

كما تصدر هاشتاغ "نانسي في العلا" الترند، ضمن قوائم العبارات الأكثر تداولاً، بعد نشرها فيديو عند وصولها إلى المنطقة.