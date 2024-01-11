ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السعودية وعد والفنان السعودي محمد عبده زفافاً ضخماً وكبيراً لأحد الشخصيات المهمة، وانتشرت مقاطع مصورة من هذا الحفل الخاص، ظهرت فيها وعد وأحلام وهما ترقصان خلال وصلة محمد عبده الغنائية، وسط تفاعل كبير من الحضور والمدعوين.
وحاز الفيديو انتشاراً واسعاً على كل مواقع التواصل الاجتماعي، كما نال إعجابات كثيرة من قبل المتابعين الذين عبروا عن محبتهم لهؤلاء النجوم، بالإضافة الى اشادتهم بطريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، خصوصاً وعد وأحلام، اذ بدتا على علاقة صداقة وطيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رقصة أحلام ووعد خلال وصلة محمد عبده الغنائية تلقى تفاعلاً كبيراً في أحد الأعراس- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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