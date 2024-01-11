بالصور- المشاهد الأولى من الاحتفال بزفاف أغنى أمير في العالم عبد المتين البلقية

ميرنا وليد - بيروت - يحتفل أمير سلطنة بروناي، عبد المتين البلقية، الابن الرابع للسلطان حسن البلقية سلطان بروناي، بزفافه على أنيشا عيسى كاليبيتش في احتفال مدته عشرة أيام من 7 إلى 16 كانون الثاني/ يناير.



وشهد اليوم الأول من الزفاف تقدم العريس بعرض الزواج لعروسه وفقاً للأمر الملكي، وقبول عرض الزواج، وذلك بحسب التقاليد المعمول بها في بروناي.

كما تم الدعاء للعروسين في أول أيام الزفاف الملكي، من قبل أفراد العائلة الملكية، وإعطاء السلطان حسن البلقية إشارة بدء مراسم الزواج.

يشار إلى أنه اليوم 11 كانون الثاني/يناير، سيتم الاحتفال بالزواج في مسجد السلطان عمر علي سيف الدين، وبعد ذلك، سيقام حفل الزفاف الملكي، الذي سيتضمن مأدبة فخمة يحضرها ضيوف من جميع أنحاء العالم.

ولفتت العروس الأنظار بإطلالتها الجميلة وبفستانها الأنيق باللون الأبيض من تصميم دار الأزياء Teh Firdaus.

وارتدت أنيشا الزي الماليزي التقليدي، الذي تم اختياره خصيصًا لإعداد الثوب الجميل، وهو الباجو كورنغ المميز بسترة طويلة ومقفولة مع بنطلون واسع محتشم باللون الأبيض مع الحجاب وذلك في حفل ختم القرآن الذي أقيم في منزل ذويها.

وتجدر الإشارة إلى أن أنيشا ليست محجبة ولكنها ظهرت في الكثير من الصور بحجاب كامل.





