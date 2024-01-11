ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على الثلج.

ياسمين إعتمدت إطلالة شتوية باللون الأسود، وهي ملابس مخصصة للتزلج.

وكان أعاد ناشطون على الإنترنت تداول مجموعة صور ل ياسمين صبري وهي طفلة صغيرة.

وظهرت ياسمين في الصورة الأولى وهي طفلة في الخامسة من عمرها، وارتدت فستان أحمر بسيط، وظهرت بشعر أسود قصير مميز.

وفي الصورة الأخرى ظهرت ياسمين فيها وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون وملامحها قريبة للغاية من شكلها الحالي، وذلك خلال حفل زفاف خالتها.

وكانت ياسمين تقف في إحدى الصور بجوار العروسين، وفي صورة أخرى كانت تجلس على الأرض في حفل الزفاف.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري تستمتع بوقتها على الثلج.. وهكذا نسقت إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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