سيلينا غوميز تكشف حقيقة الحديث الذي دار بينها وبين تايلور سويفت

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ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة العالمية سيلينا غوميز على إحدى المتابعات التي كشفت الحديث الذي دار بين سيلينا وزميلتها الفنانة العالمية تايلور سويفت، وقالت إن سيلينا قد طلبت من الممثل العالمي تيموثي شالاميه أن تتصور معه، ولكن حبيبته نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر قد رفضت هذا الأمر.
لتقوم سيلينا بنفي ما كتبته المتابعة، وردت عليها: "لا كنت أخبرها عن علاقة جمعت صديقين لها، وهو أمر ليس من شأنكم".
وكان كانت قد كشفت وسائل إعلام عالمية ما دار بين النجمتين تايلور سويفت وسيلينا غوميز، اذ ان الأخيرة أخبرتها ان النجمة كايلي جينر قد رفضت التقاط صورة معها، وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر ردّة فعل سويفت التي استغربت ما سمعته.
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