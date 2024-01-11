بالصور: زوجة المخرج المصري مجدي الهواري تثير الجدل بظهورها بالمناكير والأظافر الصناعية أثناء أدائها العمرة

أثارت مصممة الأزياء المصرية دنيا عبد المعبود الجدل، بعد نشرها صورًا لها مع زوجها المخرج مجدي الهواري، أثناء تواجدهما في مكة المكرمة، لتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت دنيا في الصور مرتدية ملابس الإحرام، إلا أنها كانت ترتدي أيضًا أظافر صناعية وبها مانيكير، إضافة إلى وجود وشم في يدها.

واعتبر بعض المتابعين أن ظهور دنيا بهذه الهيئة، يعد مخالفًا لمناسك العمرة، التي تتطلب عدم وجود أي زينة على الجسم.

وتعرضت دنيا عبد المعبود لانتقادات واسعة من قبل جمهورها، حيث اعتبر البعض أن ما فعلته يعد إهانة لشعائر الدين الإسلامي.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لها، إلا أن دنيا عبد المعبود لم تصدر أي تعليق على هذا الأمر.