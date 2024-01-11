ريهام عبد الغفور تحيي ذكرى أربعين والدها الراحل… وهذه آخر تطورات محاكمة المُتهم بقتله

بكلمات حزينة ومؤثرة، رثت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور والدها الممثل الراحل أشرف عبد الغفور في ذكرى الأربعين على وفاته، بعد تعرّضه لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الشهر الفائت.

ريهام نشرت عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” صورة لوالدها وكتبت رسالة طويلة عبّرت من خلالها عن اشتياقها له، واصفة بالحادث بالكابوس وقالت: “٤٠ يومًا يا حبيبي… لا استطيع أن اصدّق حتى الآن ان هذا حقيقة، لا زلت انتظر عودتك لأتحدّث معك”. وتابعت: “استفيق كل يوم واعتقد ان الحادث عبارة عن كابوس وأفرح انني كنت نائمة واحلم الى ان ادرك أن هذا الكابوس حقيقي”.

واضافت: “من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليّ في الدنيا وخسرت معه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفئ، خسرت إحساس اللهفة كفتاة تريد رؤية والدها لتتحدّث معه وتشكي له كل شيء “فجأة كبرت أوي”.

وختمت قائلة: “الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة على قد ما كنت تعيش لتسعد كل من حولك أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي”.

نشير أن الممثل أشرف عبد الغفور توفي أثر تعرضه لحادث سير في طريق مصر – اسكندرية، وكانت برفقته زوجته والدة الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي خرجت من المستشفى مؤخرًا بعد الاطمئنان على وضعها الصحي.

وقد أجلت محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر ، لجلسة تعقد في ٢٩ كانون الثاني/ يناير الجاري للإعلان بالدعوى المدنية.