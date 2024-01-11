بعد مرضه.. فنانة مصرية توجه رسالة لـ حلمي بكر: "مسامحاه على أي إساءة"

ميرنا وليد - بيروت - بعد تعرضه لوعكة صحية خطرة، تحدثت الفنانة المصرية شاهيناز عن هجوم الموسيقار المصري حلمي بكر عليها سابقاً، وججهت له رسالة.



وقالت شاهيناز: "لم أفكر في الاتصال به أثناء مرضه، لكن ربنا يعلم إني مسامحاه على أي إساءة أساءها لي في يوم من الأيام، وهو موسيقار محترم وله مشوار طويل. بالرغم من هجومه غير المبرر أحيانا، أتمى له الشفاء وإنه يفضل وسط أهله وأحبائه. أنا وإنت يا أستاذ حلمي عارفين إني مطربة كويسة وعندي شغل كثير، مش صاحبة الأغنية الواحدة زي ما قلت سابقا، وأتمنى لك كل الخير وطول العمر".

حديث شاهيناز هذا جاء خلال حوارها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا.