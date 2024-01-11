ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل اللبناني وسام حنا الجمهور صورة جديدة كشف من خلالها عن بدءه بتصوير عمل جميل، في العاصمة السورية دمشق.

وظهر وسام حنا من أحد المصاعد، وعلق كاشفاً عن حبه الكبير لهذه المدينة وقال: "احلى صباح من دمشق الحبّ ، دمشق الخير

شو عندي نقطة ضعف على هالمدينة ،

على ناسها الطيّبين ، المضيافين

على الياسمين المعلق على جدران بيوتها العتيقة

على ازقتها و حاراتها و تاريخها

فهي التي تملك من الحب ما يكفي عشاق العالم أجمع

هي الوحيدة التي تبدو في الحزن أجمل. #تصوير #مسلسل".

كانت هذه تفاصيل خبر وسام حنا يكشف إنطلاقته بتصوير عمل جديد.. وهذا البلد الذي يطل منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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