بعد الأزمة الصحية .. هذه تطورات حالة ماجد المصري

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ماجد المصري مؤخراً أنه أصيب بقطع في شبكية العين، وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء، حتى يتمكن من العودة إلى الشاشات من جديد في أقرب وقت.



ثم أكد ماجد المصري أن حالته الصحية تشهد تحسناً كبيراً، وتلقى العلاج في الإمارات العربية المتحدة، وقال: "الحمد لله على كل حال، النهاردة عملت عملية الليزر، عندي قطع في الشبكية، فعملت عملية هنا في أبو ظبي، وعملت العملية هنا أنا لأن عندي تصوير بـ أبو ظبي، والحمد لله على كل حال، مش محتاج غير الدعاء بس، اللي بيحبني يدعي لي."

وفي تطورات حالة ماجد المصري بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد ويحمل اسم زوجة واحدة لا تكفي.