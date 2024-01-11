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ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري، بلبلة بعد مشاركتها صورا خلال تأديتهما مناسك العمرة، واعتبر كثر انها لم تلتزم بشروط العمرة اذ ظهرت دنيا في بعض الصور مرتدية ملابس الإحرام بأظافر صناعية عليها طلاء الأظافر، كما علق البعض على وشم على يدها، مما أغضب كثر.
يذكر ان مجدي الهواري كان قد احتفل بزواجه من دنيا عبد المعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، قبل فترة قليلة وذلك في أكتوبر/تشرين الأول هذا عام 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة مجدي الهواري تثير غضب الجمهور بتصرفها خلال تأديتها مناسك العمرة - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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