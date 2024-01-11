زوجة مجدي الهواري تثير غضب الجمهور بتصرفها خلال تأديتها مناسك العمرة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري، بلبلة بعد مشاركتها صورا خلال تأديتهما مناسك العمرة، واعتبر كثر انها لم تلتزم بشروط العمرة اذ ظهرت دنيا في بعض الصور مرتدية ملابس الإحرام بأظافر صناعية عليها طلاء الأظافر، كما علق البعض على وشم على يدها، مما أغضب كثر.



يذكر ان مجدي الهواري كان قد احتفل بزواجه من دنيا عبد المعبود في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين، قبل فترة قليلة وذلك في أكتوبر/تشرين الأول هذا عام 2023.