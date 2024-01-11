تامر عاشور يطرح "هيجيلي موجوع" خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح المطرب تامر عاشور، أحدث أغانيه بعنوان “هيجيلى موجوع”، في السابعة مساء اليوم، الخميس، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

يشار إلى أن المطرب تامر عاشور، كان طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "عديت"، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

وتقول كلمات أغنية "عديت"

عديت جنبى أتمنيت، ربى يجمعنا وتبقى شريكي ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللي عندي وانت ياللا ياللا قول، مستني إيه بقى، قلبي خلاص لقا، اللي أنا نفسى أهنن فيه، واللي أدادية كده، إيه الضحكة دي إيه ده، جناني بيك عدى الخيال، افتح قوسين، واكتبني معجب حاله حال.

حفل ليلة الدموع

ويذكر أن أحيا المطرب تامر عاشور، حفلاً بالسعودية وحملت اسم "ليلة الدموع"، وكتب "عاشور": من حفل ليلة الدموع 2 على مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض 2023، شكراً جمهور المملكة على الإستقبال الرائع.