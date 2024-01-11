محمد عادل إمام: "مد عرض أبو نسب في الولايات المتحدة الأمريكية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان محمد عادل إمام، عن مد عرض فيلم "أبو نسب" في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإقبال الكبير.

وكتب إمام، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. نظرا للاقبال الكبير.. تم مد عرض فيلم أبو نسب في الولايات المتحدة الأميريكية وكندا".

تدور أحداث فيلم "أبو نسب" في إطار كوميدي حول طبيب يدخل في صراعات بسبب أزمة نسب.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد عادل إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.