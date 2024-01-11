حالة ديميت أوزديمير الصحية تثير قلق محبيها

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت عبر وشائل الإعلام التركية أخباراً تفيد أن الممثلة التركية ديميت أوزديمير تعاني من بعض المشاكل الصحية مؤخرًا.

ولم يتم توضيح ما هو مرض ديميت.

وكانت قد أثارت ديميت قلق محبيها بسبب صور تظهرها وهي خسرت الكثير من الوزن وعلامات الإرهاق على وجهها.

يذكر أن ديميت كانت قد أنهت منذ أسبوعين قريباً من تصوير مسلسل "اسمي فرح"، وبعدها انتشرت أخبار المرض، ونشرت ديميت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "لأولئك الذين يتساءلون، الحمد لله أنني بخير الآن. يرجى الاعتناء بنفسك".

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