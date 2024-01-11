ميرنا وليد - بيروت - في إطلالة جديدة لها، خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بفستان أزق قصير شديد الانوثة والجمال.

ونشرت هاندا صورها مرتديةً الفستان في عطلة إلى بالي مع صديقها هاكان سابانجي.

هاندا وصل سعره إلى 6 آلاف 730 ليرة تركية، ما فاجأ الجمهور حيث أنه سعر كبير بالنسبة للفستان.

هاندا كانت وبعبارات مؤثرة إستذكرت والدتها بمناسبة مرور خمسة سنوات على رحيلها بعد صراع طويل مع مرض السرطان ووصفتها قائلة أنها: "قلبها وروحها"ونشرت على صفحتها الخاصة التعليق مع صورة قديمة لوالدتها إيلين، وأخرى تحمل لافتة تتضمن عبارة "أمي أنا سعيدة" وبدت تعابير الفرح على وجهها.

كانت هذه تفاصيل خبر هاندا أرتشيل تثير الجدل بسعر فستانها غير المتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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