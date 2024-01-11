فلاش باك 2023 - إليكم إصدارات أحلام ونانسي عجرم وإليسا ومحمد رمضان وغيرهم من النجوم

ميرنا وليد - بيروت - طرح الكثير من الفنانين عدة أغاني في عام 2023، الذي كان عاماً ناشطاً بالإصدارات الفنية في لبنان والعالم العربي، فبعض الفنانين طرحوا ألبومات غنائية، في حين اختار فنانون آخرون أن يطرحوا أغنيات منفردة.

في هذا المقال، نعرض لكم أبرز الإصدارات الفنية التي طُرحت عام 2023.

أطلق الفنان راغب علامة أغنية "يلا"، كلمات عماد الأبياري، ألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وأغنية "في كتير حلوين"، كلمات عصام شعبان، ألحان عبده سليم وتوزيع موسيقي حمدي مهيري.

الفنانة الإماراتية أحلام طرحت ألبوماً عراقياً بعنوان "رزق الورد"، ويضم أغنيات:

"تعالى نعوف" كلمات محمد الواصف، ألحان علي صابر وتوزيع موسيقي مهند خضر.

"رزق الورد" كلمات محمد الواصف، ألحان علي صابر وتوزيع موسيقي سيروس.

"وياك وياك" كلمات ضياء جبارة محمود وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

"محد يعرف أخبارك" كلمات محمد الواصف، ألحان علي صابر وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

"حظي" كلمات حامد الغرباوي، ألحان ميثم علاء الدين وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

"وجه بغداد" كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر وتوزيع موسيقي عثمان عبود.

كما أطلقت أحلام الأغنية المنفردة "صوت الأنا"، كلمات العالية، ألحان ناصر الصالح، توزيع موسيقي أسامة الهندي.

الفنانة اللبنانية نجوى كرم أطلقت ألبوم "كاريزما"، وتضمن أغنيات:

"شغل موسيقى" كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون، مكس وماستر فادي جيجي.

"10 دقايق" كلمات وألحان وسام الأمير، توزيع موسيقي وميكس وماستر فادي جيجي.

"كاريزما" كلمات أليكسي قسطنطين، ألحان الشاب سامر وتوزيع موسيقي فادي جديد.

"مغرومة بحالي"، كلمات إميل فهد، ألحان وسام الأمير وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

"زعلك صعب" كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع موسيقي ستيف سلامة.

"بحبك حب" كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع موسيقي فادي جيجي.

"واني اشتقتلو" كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع موسيقي علي حسون.

الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أطلقت أغنية "ما بضعفش"، كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع موسيقي سليمان دميان، والكليب إخراج إيلي فهد.

الفنان المصري عمرو دياب أطلق ألبوم "يا أنا يا لأ"، ونذكر الأغاني التي طرحت من ضمنه عام 2023.

"والله أبدا" كلمات ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي عادل حقي.

"شكرا" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

"يا ليل" بمشاركة ابنه عبد الله، كلمات أمير طعيمة، لحن عمرو دياب وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

"قولي اسمي" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي.

"خلّص على قلبي" كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

"الحفلة" كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع موسيقي محمد قماح.

"بطمن عليك" كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

"مضحوك علينا" كلمات محمد البوغة، ألحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية "تيجي ننبسط"، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي طارق مدكور.

الفنانة السورية أصالة أطلقت ألبوم "لحقت نفسي"، ويضم:

"الأخبار الحلوة" كلمات محمود سليم، ألحان كريم أحمد وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

"رجل مثالي" كلمات أحمد إبراهيم، ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي كريم أسامة.

"لما بنتجاهل" كلمات محمود كلازا، ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

"فوووق" كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع موسيقي محمد ياسر.

"مارس أبريل" كلمات عليم، ألحان نور عز وتوزيع موسيقي أحمد مغربي.

"مانجا" كلمات مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال وتوزيع موسيقي توما.

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أطلقت أغنية "فخامة معاليك"، كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور وتوزيع موسيقي هاني ربيع، والكليب من إخراج فادي حداد.

كما أطلقت نوال الزغبي أغنية "ريتو"، كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي عمر صباغ، أخرج الكليب فادي حداد.

الفنان ناصيف زيتون طرح ألبوم "بالأحلام" كاملاً، نذكر من الأغاني:

"كاراميلا" كلمات رياض العلي، ألحان أحمد بركات وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

"حبيبي وبس" كلمات إيفان نصوح، ألحان سليم سلامة وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

"حب جنون" كلمات فادي مرجان، ألحان حسان عيسى وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

"تعا نرجع" كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع موسيقي عمر الصباغ.

"رابع مرة" كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع موسيقي عمر صباغ.

"كل سنة وانت طيب" كلمات أحمد ماضي، ألحان بلال الزين، توزيع موسيقي عمر صباغ.

الفنانة اللبنانية كارول سماحة أطلقت أغنية "نسخة مني"، كلمات سليم عساف، ألحان محسن وتوزيع موسيقي إيليو كلاسي.

الفنان اللبناني عاصي الحلاني أطلق أغنيات:

"ريحة عطر"، كلمات مرسيل مدور، ألحان عاصي الحلاني وتوزيع موسيقي ايتيكين كورل.

"عمرها الخيانة"، كلمات علي المولى، ألحان عاصي الحلاني وتوزيع موسيقي طوني سابا.

"طل الملك" كلمات وألحان فارس إسكندر، توزيع موسيقي عمر صباغ

"تعرف شنو أحبك" كلمات فراس الحبيب، ألحان عادل العراقي وتوزيع موسيقي اليان الدبس.

"ففتي ففتي" كلمات ضياء الميالي وألحان عادل العراقي وتوزيع موسيقي اليان الدبس.

الفنانة اللبنانية ميريام فارس طرحت أغنية "تزلزلها"، كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل، كما أطلقت ميريام ديو "الساحل الشمالي" مع الفنان المصري محمد منير، كلمات وألحان وتوزيع موسيقي محمد رحيم.

الفنان اللبناني وائل كفوي أطلق أغنية "حالف عالحب"، كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع موسيقي بلال الزين.

الفنانة اللبنانية إليسا أطلقت أغنية "بتمايل عالـ Beat"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، أخرجت الكليب أنجي جمال، وأغنية "العُقد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي جلال حمداوي.

الفنان اللبناني زياد برجي أطلق أغنيات:

"يا غرام" كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع موسيقي أليكس.

"أنا لمين" كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع موسيقي طارق توكل.

"فكروا فينا" التي أهداها لأطفال فلسـ طين، من كلمات وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان.

الفنان جورج وسوف أطلق أغنية "نص عمري" التي أهداها لروح ابنه الراحل وديع، كلمات خالد تاج الدين، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي زيزو فروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي، وأغنية "نجم عالي" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي زيزو فاروق، والكليب من إخراج طوني قهوجي.

الفنان اللبناني فارس كرم طرح ألبوم "فارس كرم 2023"، ويتضمن أغنيات:

"بلوك" كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

"عالمُرة" كلمات وألحان أحمد عبد النبي، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

"يسقط كل حدا سافل" كلمات رياض العلي، ألحان علي حسون وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

"عالسريع" كلمات وألحان فارس إسكندر، توزيع موسيقي عمر صباغ.

"هالله هالله يا دني" كلمات وألحان فارس إسكندر، توزيع موسيقي عمر صباغ.

"طيابو" كلمات فراس سعد الدين، ألحان سليم سلامة، توزيع موسيقي عمر صباغ.



الفنان السعودي راشد الماجد أطلق أغنية "خيول الذكريات" كلمات جموح، ألحان عادل عبد الله وتوزيع موسيقي محمد صالح، وأغنية "هذا الكلام" كلمات العالية، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع موسيقي زيد نديم.

الفنان اللبناني إيوان أطلق أغنية "شو بيلبقلي" كلمات وألحان إيوان، وأغنية "ثورة إحساس" كلمات حسين العامري، ألحان إيوان، توزيع موسيقي عمر إسماعيل، كما أطلق ريميكس لأغنيته الشهيرة "قول إنشالله" كلمات إيوان، ريميكس Nassar Productions.

الفنان المصري محمد رمضان أطلق أغنية "نيسيسار"، بمشاركة الفنانين Mario Fresh و Renvtø، كلمات وألحان محمد رمضان، وأغنية "TMO" بالتعاون مع الفنان الأردني عصام النجار، ومغني الراب والهيب هوب ميتري جيمس GIMS، وأغنية "خمسة كل خميس"، كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب كولبيكس.



الفنانة المصرية أنغام أطلقت أغنيات:

"سيبك أنت" كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي مادي.

"حلفونا" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي نادر حمدي.

"خليني شوية معاك" كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع موسيقي خالد عز.

الفنان اللبناني مروان خوري أطلق شارة مسلسل "كريستال"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان، وأغنية "يسلملي اللي بيغار"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان.

الفنانة باسكال مشعلاني أطلقت أغنيات:

"أحلى وأحلى" كلمات وائل الأشقر، ألحان وتوزيع موسيقي ملحم أبو شديد.

"أدمنتك" كلمات الشاعر وائل الأشقر، لحن وتوزيع موسيقي ملحم أبو شديد.

"حبك مئذي" كلمات حسين خليفة، لحن وتوزيع موسيقي ملحم أبو شديد.



الفنان المغربي سعد لمجرد طرح أغنية "قولي متى" ديو مع الفنانة الهندية شريا غوشال، كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين، وأغنية "أش خبارك" كلمات وألحان جلال الحمداوي، الكليب من إخراج محمد علي.



الفنان اللبناني نادر الأتات أطلق أغنية "سمعني أغاني" ديو مع الفنان السوري إسماعيل تمر، كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع موسيقي عمر صباغ، وأطلق نادر الأتات أيضاً أغنية "ضاع القلب"، وهي شارة مسلسل "وأخيراً"، كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

الفنان اللبناني ناجي أسطا أطلق أغنية "جيتي من البحر"، كلمات منير بو عساف، ألحان رفائيل جبور وتوزيع موسيقي داني حلو، وأغنية "تحياتي" كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس وتوزيع موسيقي داني حلو.



الفنان اللبناني سعد رمضان أطلق أغنية "نسيتك والله"، كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع موسيقي جورج قسيس.

الفنان المصري أحمد سعد أطلق أغنيات:

"إختياراتي" كلمات منة عدلي القيعي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس".

"يا ليالي" ديو مع الفنانة المصرية روبي، كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

"هلا بيك يا مدلع" كلمات خالد فيرناس، ألحان ياسر نور وتوزيع موسيقي هاني ربيع.