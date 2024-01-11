مي عمر ومي سليم تتألقان بنفس الفستان وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مي عمر صورا جديدة لها وهي ترتدي فستانا أسود اللون مرصعا بالأحجار الملونة، وكانت قد ظهرت به الفنانة مي سليم به منذ أيام.

الفستان من تصميم Karina Black يصل سعره إلى 123 دولار أي ما يعادل 3800 جنيه مصري.

من ناحية ثانية كانت مي عمر قد حصلت على المركز الـ31 بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم متفوقة على كل من إيما واتسون ومارجو روبي التي جاءت في المركز الـ 90 والممثلة التركية هاندا ارتشيل التي حصلت على المركز الـ 52.