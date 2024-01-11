ميرنا وليد - بيروت - ردت الفنانة المصرية شاهيناز عن الهجوم الذي تعرضت له بعد ظهورها في صور من إحدى حفلاتها ببنطلون جينز ممزق بشكل جريء للغاية مما احدث بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت خلال حلولها ضيفة على الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات": "الناس كلها اتكلمت عن الحجاب، وأنا كنت شايلة الحجاب من قبلها بعشر سنين".
وتابعت : "البنطلون ده في بنات مش فنانات ممكن تخرج بيه في سهرة أو مناسبة أو عيد ميلاد، وفي فئات بتخرج بيه بالنهار، لكن شاهيناز لما تلبس أو تعمل حاجة دائماً الناس تربطها بالحجاب".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهيناز تدافع عن إطلالتها بالجينز الممزق الجريء.. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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