تعرف على فعاليات مكتبة مصر الجديدة غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان "ثقافة الاختلاف وقبول الاخر"، تتناول كيفية تعلم الاختلاف في وجهات النظر وتقبّل جميع الآراء والاختلافات والتحاور، تنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة للطفل أون لاين عبر منصة زوم، في الساعة الثانية من بعد ظهر غدٍ الجمعة وتقدمها إيمان ممتاز اخصائي ارشاد نفسي.

وقال الدكتور نبيل حلمي، أن ثقافة الاختلاف تعني احترام وجهات نظر الآخرين، وأن اختلاف الآراء والأفكار درجة من درجات التفكر والتدبر، التي تعد ظاهرة صحية شريطة ألا تتحول إلى تسفيه آراء الآخرين والتقليل منها ومصادرتها، مشيرا إلى ان محاور الندوة تدور حول ما معنى قبول الآخر؟، ما هي نتائج تقبل الآخر؟ ، نمية الوعي الذاتي الثقافى، تعلم كيف تقدر وجهات النظر المختلفة، تجنب فرض وجه نظرك الخاصة.

وفى سياق متصل تنظم مكتب مصر الجديدة العامة، في الساعة الخامسة والنصف من مساء غدٍ، الجمعة ايضا امسية فنية للمطرب والملحن إبراهيم نصير، خريج اكاديمية الفنون وعضو نقابة المهن الموسيقية، ويقوم المطرب ابراهيم نصير بالعزف على العود والغناء باغانى الزمن الجميل ام كلثوم وعبدالحليم حافظ وفريد الاطرش واسمهان، يتناول من خلالها انواع الموسيقى العربية.