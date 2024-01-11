السعودية تحتضن أعمال الدورة الـ 44 للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو

ياسر رشاد - القاهرة - على مدى 3 أيام، تحتضن المملكة العربية السعودية، ممثلةً في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، فعاليات وأعمال الدورة الرابعة والاربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

تعقد الفعاليات في جدة في خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024م، بتواجد 54 دولة من دول الأعضاء في المنظمة.

وتأتي استضافة المملكة لأعمال المجلس التنفيذي في ظل رعاية ودعم غير المحدود تحظى به قطاعات التربية والثقافة والعلوم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وبتوجيهات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، انطلاقًا من مكانة المملكة الرائدة في دعم الحراك التربوي والثقافي والعلمي إقليميًا ودوليًا.

الاجتماع الـ 44 يستمر 3 أيام، ويناقش أعمال وخطط المنظمة وتحديد الأعمال والاستراتيجيات في ظل ما تحقق من مُنجزات، فيما يُختتم بتقرير نهائي يحدد التوجهات المستقبلية من خطط وموازنات، حيث تُعتمد مخرجات المجلس التنفيذي ضمن اجتماع المؤتمر العام للمنظمة الذي يعد السلطة التشريعية الأولى فيها.

يذكر أن منظمة الإيسيسكو، المنبثقة من منظمة التعاون الإسلامي، تُعنى بتطوير نمو قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والاجتماعية والتواصل الثقافي، ويأتى ذلك ضمن الاستراتيجية العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهادفة لتحقيق نمو مستدام في القطاعات كافة لكل الدول الإسلامية.

منظمة الإيسيسكو تأسست عام 1982 م، ومقرها الرئيسي في الم في المغرب في العاصمة الرباط.